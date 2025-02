“La Rassegna del Chiostro d’inverno” è giunta alla sua terza attività culturale che segna il congedo dalla prima edizione. Il libro che sarà oggetto di discussione è “Salento. L’arte del costruire dal Medioevo al Neoclassicismo”, edito Il Grifo. L’autore del pregiato volume è Mario Cazzato.

A dialogare con l’autore saranno i professori Giacomo Carito e Giuseppe Marella che offriranno anche i cenni storici al luogo che ospita la Rassegna, la chiesa del Cristo dei Domenicani.

L’autore

Mario Cazzato, architetto e storico, è membro del Centro di Studi sul Barocco della Provincia di Lecce e segretario della Società Storica di Terra d’Otranto che pubblica «La rivista storica del Mezzogiorno» di cui è membro del Comitato Scientifico. Mario è stato responsabile, con Antonio Costantini, della collana Le Guide verdi dell’editore Congedo ed è autore di numerosissimi saggi e volumi che documentano una continua e intensa attività di ricerca che ha consentito di chiarire numerosi aspetti legati alle vicende storiche e artistiche del Salento. Tra i suoi primi lavori, la monografia su Melpignano indagine su un centro minore con V. Peluso (introduzione di M. MANIERI ELIA, Congedo, 1986) che contiene i temi delle sue successive ricerche sui secoli XVI-XVIII, con particolare attenzione agli artefici del barocco salentino e alle trasformazioni architettoniche e urbanistiche dei centri di Terra d’Otranto. In questo contesto, non potendo citare tutti i suoi scritti, spiccano il volume, curato con Vincenzo Cazzato, Lecce e il Salento (De Luca, Editori d’Arte, 2015) parte dell’Atlante del Barocco in Italia e Puglia barocca (Capone editore, 2013) che condensano decenni di ricerca archivistica, La Galleria celeste Astrologia e arte alla Corte dei Castromediano di Lymburgh nel Castello di Cavallino (Congedo editore, 2016), Salento Segreto, (Edizioni Grifo, 2024).

L’opera

L’autore ci guida magistralmente, attraverso una scrittura accattivante e scientificamente sorretta dalle fonti, alla conoscenza delle architetture salentine attraverso i suoi protagonisti. In oltre trecento biografie spalmate in circa sette secoli, è riassunta, per opera dei suoi artefici e secondo la gerarchia dei cantieri, l’arte di costruire attraverso modalità e nomenclature sostanzialmente rimaste invariate nonostante la successione di dominazioni le più̀ diverse: dal periodo normanno, аnсога compromesso con quello bizantino, fino alla prima meta del XIX secolo quando il quadro di riferimento tecnico e politico muta radicalmente per l’immissione di nuovi ruoli e nuove modalità progettuali costruttive.

Dal grande architetto all’umile scalpellino, è riconsiderato il processo storico che ha portato alla definizione di un paesaggio rurale e di un paesaggio urbano ormai patrimonio nazionale. Il volume, riccamente illustrato, è pubblicato, come di consueto, nella tradizionale veste elegante e attraente alla quale la Casa Editrice Il Grifo da oltre trent’anni ci ha abituato.

Le Esposizioni pittoriche tematiche a cura di Ada Angelica Perchinenna e Mario Arnesano.

Appuntamento per mercoledì 26 febbraio alle ore 18.00 presso la chiesa del Cristo dei Domenicani in Brindisi.

Si ringraziano Csv Poiesis Lecce e Brindisi, in particolare Tiziano Mele per la realizzazione della locandina; Società di Storia Patria per la Puglia – sez. Brindisi per la collaborazione e la scelta di aver adottato l’attività culturale proposta; Associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi, in particolare Antonia Acri, in qualità di vicepresidente; Endas Brindisi, nella persona di Mino D’amici che si è occupato del coordinamento degli artisti che espongono in Rassegna. Si ringraziano I sacerdoti Don Mimmo Roma della Basilica Pontificia Cattedrale don Rocco Ivone, rettore della chiesa del Cristo dei Domenicani. Si ringrazia infine, lo sponsor Conad City piazza Cairoli Brindisi per aver scelto di sostenere la Rassegna permettendo l’acquisto degli omaggi agli autori.