La Rassegna del Chiostro e’ entrata nel vivo delle sue attività culturali del mese di agosto. Il 20 agosto si offre una attività culturale a particolare cura del Rotary Club Brindisi Valesio che è partner di Rassegna del Chiostro 2024. Mariangela Rosato presenta il libro “La Piazza di nessuno, edito La Mongolfiera.

Descrizione del libro. Era sempre lei: la tramontana. Accendeva le passioni sopite, distruggeva i sentimenti ricolmi di vacuità. Mentre tutto intorno continuava a regnare solo il rumoroso silenzio del pomeriggio d’estate”. “La Piazza di Nessuno” è un romanzo ambientato in una piazza del sud della Puglia, in Salento, nel mese di agosto il cui tema principale è il tempo. Il romanzo ci fa entrare in un universo magico.

Dialoga con l’autrice Annibale Gagliani. Annibale Gagliani nasce a Mesagne (BR), il 4 ottobre 1992. Docente di lettere, giornalista pubblicista, scrittore. Studioso di Linguistica Italiana e membro della Canadian Association for Italian Studies.

Le letture ad alta voce sono a cura di Mariateresa Contaldo

Intermezzi musicali della maestra Francesca Salvemini. Francesca Salvemini, flautista brindisina, tra le più rappresentative della sua generazione. Consegue il diploma di flauto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed è laureata del Conservatoire Superieure de Musique de Genève, dove ottiene il prestigioso “Prix di Perfectionnement e Virtuosité”. Figlia d’arte, apprezzata per l’innata musicalità e la comunicativa, veicolate da un suono generoso ed emozionante, intraprende giovanissima una intensa attività concertistica cameristica, in Duo con la madre Silvana Libardo al piano, e solistica che la porta ad esibirsi in tutto il territorio italiano (oltre 500 concerti), in Europa (Austria, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Norvegia, Slovacchia, Polonia, Romania, Turchia, Montenegro), Stati Uniti (NY, Georgia, Virginia) Messico e America Latina (Brasile, Argentina). Si è prodotta in qualità di Solista in prestigiosi luoghi della musica quali: Philharmonie di Berlino, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Grande Salle du Conservatorie a Ginevra, Teatro San Benito Abad di Città del Messico, Concert Salonu ad Istanbul, ed altri ancora a New York, Madrid, Amsterdam, Helsinky, Kiev. Ha inciso per Velut Luna di Padova, Bongiovanni di Bologna e pubblicato opere didattiche e trascrizioni per flauto e pianoforte; è Docente titolare della cattedra di Flauto traverso presso il Conservatorio “N. Rota” di MonoMonopoli. L’esposizione pittorica tematica a cura di Giacinto Liguigli che nasce nel dicembre del 1971 a San Pietro Vernotico (BR). Deve alla mamma l’inclinazione alla pittura, quando fin da piccolo la osservava dipingere. Frequenta il liceo artistico “Edgardo Simone” in Brindisi dove matura una conoscenza e consapevolezza delle proprie attitudini sia nel campo dell’arte che nel campo dell’architettura. Laureato in Architettura all’Università degli studi di Firenze, esercita la professione di architetto come libero professionista. Durante gli studi universitari sollecitato dal parroco Don Vincenzo Marzo, realizza in S. Pietro Vernotico un dipinto sacro per la processione dei SS, Angeli Custodi. Nella ventennale collaborazione con lo studio dell’arch. Antonio Bruno, nel progetto e realizzazione del parco urbano del Cillarese in Brindisi, inconsapevolmente riaffiora la natura artistica applicata all’architettura. Nel 2020 in pieno periodo Covid, riesplode il desiderio ancestrale di riprendere una vecchia tela e dei colori gelosamente custoditi in una vecchia scatola di cartone e cosi ricominciare un percorso istintivo da autodidatta spaziando dal figurativo, al ritratto alle nature morte… trattando anche temi di forte attualità nella ricerca interiore di sensibilità personale e artistica. Prima mostra pittorica “Quanto so belli li cosi belli” organizzato dall’associazione culturale “Porta D’Oriente”

Si ringrazia per la collaborazione il Rotary Club di Brindisi e l’associazione culturale Porta D’Oriente.

Appuntamento alle ore 19.00, domani 20 agosto presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.

La Rassegna del Chiostro