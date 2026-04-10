La Regione Puglia ha deliberato, nel corso della Giunta regionale del 9 aprile, la rideterminazione dell’ammontare complessivo dei contributi destinati alle Associazioni Turistiche Pro Loco per l’esercizio finanziario 2026, fissandolo in 500.000 euro nell’ambito del settore Turismo e Internazionalizzazione.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza per il sistema delle Pro Loco pugliesi, che rappresentano un presidio fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico dei territori. Le risorse stanziate consentiranno di rafforzare le attività di promozione turistica locale, sostenere eventi e iniziative diffuse e consolidare il ruolo delle associazioni come motore di sviluppo sostenibile e partecipato.

Le Pro Loco aderenti all’UNPLI Puglia svolgono infatti un lavoro capillare e continuativo, basato sull’impegno volontario, contribuendo in maniera determinante alla costruzione dell’identità territoriale e all’accoglienza turistica. Il sostegno economico deliberato dalla Regione rappresenta quindi un riconoscimento concreto del loro valore strategico.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa decisione della Regione Puglia – ha dichiarato il Presidente di UNPLI Puglia Rocco Lauciello – che dimostra attenzione e sensibilità verso il lavoro quotidiano delle nostre Pro Loco. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Decaro e all’Assessore al Turismo Starace per questa importante opportunità, che permetterà alle nostre associazioni di continuare a operare con ancora maggiore efficacia a beneficio dei territori e delle comunità locali.”

La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali volte a rafforzare il comparto turistico pugliese e a promuovere l’internazionalizzazione dell’offerta, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo le reti associative che ne sono protagoniste.

Ufficio Stampa UNPLI Puglia APS