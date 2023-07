A pochi giorni dall’entrata in vigore della riforma, società sportive e addetti ai lavori si danno appuntamento lunedì 10 luglio, alle ore 18:30, a Tenuta Moreno per un seminario di approfondimento sulle novità normative e fiscali

Il Centro Sportivo Italiano, sezione di Brindisi, con il contributo di Enel, organizza il convegno “Nuova riforma dello sport. Cosa cambia nello sport per ASD/SSD e per i lavoratori sportivi”, aperto a tutte le associazioni affiliate del territorio. L’evento, che rientra nel progetto di promozione dello sport nella Città di Brindisi, “Insieme per lo Sport 2023”, si terrà lunedì 10 luglio alle 18.30 presso Tenuta Moreno (Contrada Moreno, SS7 Mesagne-Latiano).

L’incontro sarà l’occasione per un approfondimento attento e minuzioso, curato da esperti della materia, sulle novità normative e fiscali alla luce delle nuove disposizioni della legge entrata in vigore il 1° luglio. Un momento di confronto ma anche informativo per le società, associazioni sportive dilettantistiche ed enti no profit che dovranno sottostare alle diverse novità che riguardano in larga parte l’inquadramento professionale degli allenatori e il loro rapporto con le società sportive.

Introdurrà i lavori Ivano Rolli, Presidente CSI Puglia, e relazioneranno Marco Calogiuri, Vice Presidente Nazionale CSI e Cosimo Simone, dottore commercialistica e formatore CSI.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione su www.csibrindisi.it