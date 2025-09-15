Al Liceo “Ettore Palumbo”, l’inizio dell’anno scolastico ha assunto un significato profondo.

Nei giorni 9, 10 e 11 settembre, i nuovi studenti sono stati accolti con entusiasmo in un percorso

pensato per farli sentire subito parte di una grande comunità.

Nessuna formalità frettolosa, ma un vero e proprio cammino di avvicinamento, strutturato con

lezioni interagrative, laboratori, giochi educativi e momenti di ascolto.

“L’accoglienza è stata

meravigliosa”, racconta uno studente, “mi aspetto di fare esperienze positive, imparare cose nuove

e fare amicizie”.

I nuovi alunni, iscritti ai tre indirizzi del liceo (Linguistico, Scienze Umane ed Economico-Sociale),

hanno trovato un ambiente attento e aperto al dialogo. L’intera comunità scolastica si è mobilitata

con passione:docenti, personale ata, tutor d’aula e studenti delle classi quinte hanno lavorato fianco

a fianco, offrendo sostegno e condividendo la loro esperienza.

I laboratori di italiano, matematica, inglese, scienze umane e scienze motorie, pensati con un

approccio interdisciplinare, hanno prodotto un apprendimento esperienziale e collaborativo,

puntando a sviluppare competenze trasversali fondamentali: lavorare in gruppo, rispettare le regole

e fidarsi delle proprie capacità.

Un ruolo chiave l’hanno avuto i peer tutor, studenti più grandi che, con naturalezza e disponibilità,

hanno creato un ponte generazionale, offrendo ai più giovani un esempio concreto di partecipazione

e senso di appartenenza.

“Dopo l’accoglienza sono ancora più convinta che questa scuola faccia per me”, ha commentato una

studentessa”, perché sono rimasta contenta e affascinata da come sono stata accolta”.

Sin dal primo giorno anche le famiglie sono state coinvolte, perché al Palumbo l’alleanza educativa

con i genitori è considerata un elemento essenziale per accompagnare i ragazzi lungo l’intero

percorso formativo.

Le tre giornate si sono concluse tra sorrisi, entusiasmo e la sensazione condivisa di aver fatto un

primo passo importante, per crescere insieme.

Così è cominciata la nuova avventura al Liceo E+ore Palumbo per studenti e studentesse delle 11

prime classi: sarà un anno pieno di sorprese.

Buon anno!