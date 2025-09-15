September 15, 2025
Al Liceo “Ettore Palumbo”, l’inizio dell’anno scolastico ha assunto un significato profondo.
Nei giorni 9, 10 e 11 settembre, i nuovi studenti sono stati accolti con entusiasmo in un percorso
pensato per farli sentire subito parte di una grande comunità.
Nessuna formalità frettolosa, ma un vero e proprio cammino di avvicinamento, strutturato con
lezioni interagrative, laboratori, giochi educativi e momenti di ascolto.

“L’accoglienza è stata
meravigliosa”, racconta uno studente, “mi aspetto di fare esperienze positive, imparare cose nuove
e fare amicizie”.
I nuovi alunni, iscritti ai tre indirizzi del liceo (Linguistico, Scienze Umane ed Economico-Sociale),
hanno trovato un ambiente attento e aperto al dialogo. L’intera comunità scolastica si è mobilitata
con passione:docenti, personale ata, tutor d’aula e studenti delle classi quinte hanno lavorato fianco
a fianco, offrendo sostegno e condividendo la loro esperienza.

I laboratori di italiano, matematica, inglese, scienze umane e scienze motorie, pensati con un
approccio interdisciplinare, hanno prodotto un apprendimento esperienziale e collaborativo,
puntando a sviluppare competenze trasversali fondamentali: lavorare in gruppo, rispettare le regole
e fidarsi delle proprie capacità.

Un ruolo chiave l’hanno avuto i peer tutor, studenti più grandi che, con naturalezza e disponibilità,
hanno creato un ponte generazionale, offrendo ai più giovani un esempio concreto di partecipazione
e senso di appartenenza.

“Dopo l’accoglienza sono ancora più convinta che questa scuola faccia per me”, ha commentato una
studentessa”, perché sono rimasta contenta e affascinata da come sono stata accolta”.

Sin dal primo giorno anche le famiglie sono state coinvolte, perché al Palumbo l’alleanza educativa
con i genitori è considerata un elemento essenziale per accompagnare i ragazzi lungo l’intero
percorso formativo.

Le tre giornate si sono concluse tra sorrisi, entusiasmo e la sensazione condivisa di aver fatto un
primo passo importante, per crescere insieme.

Così è cominciata la nuova avventura al Liceo E+ore Palumbo per studenti e studentesse delle 11
prime classi: sarà un anno pieno di sorprese.

Buon anno!

