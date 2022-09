“Le città del futuro con il PNRR” è il tema scelto dal Partito Democratico di Brindisi per l’iniziativa pubblica, che si svolgerà venerdì 9 settembre alle ore 18,00 presso il giardino di Palazzo Nervegna in via Duomo n. 20, alla quale prenderanno parte tutti i candidati al Parlamento nei collegi che includono la Provincia di Brindisi.

Durante l’incontro, che sarà introdotto dal Segretario regionale del Partito Democratico pugliese l’on. Marco Lacarra, candidato alla Camera nel collegio proporzionale Bari- Molfetta, interverranno Tiziana Brigante Vicesindaco di Brindisi e candidata alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Brindsi, Claudio Stefanazzi capolista del collegio plurinominale Camera Brindsi- Lecce, l’on. Elisa Mariano e il Segretario provinciale del PD Francesco Rogoli, candidati alla Camera nello stesso collegio e Mariagrazia Cascarano, candidata al Senato nel collegio uninominale Brindisi-Taranto.

Le conclusioni saranno affidate all’on. Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti Locali del PD e candidato al Senato nel collegio proporzionale pugliese.