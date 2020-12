Il consigliere regionale Alessandro Leoci del Gruppo consiliare “Con Emiliano” è stato nominato vicepresidente della V Commissione consiliare, segretario della VI e Commissario della II.

Con l’avvio della XI Legislatura il Consiglio Regionale ha proceduto oggi alla costituzione e insediamento delle sette commissioni consiliari permanenti, così come previsto dal regolamento interno.

Ogni gruppo consiliare ha designato i propri rappresentanti nelle sette commissioni.

Per il gruppo Con Emiliano, Alessandro Leoci, il più giovane tra i consiglieri eletti, è stato nominato Vicepresidente della V Commissione, segretario della VI e Commissario della II.

Rispettivamente tali Commissioni riguardano:

Ambiente, utilizzazione e assetto del territorio (ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale;

Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale (Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, immigrazione, emigrazione);

Affari generali (affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia).

“Sono onorato – ha dichiarato il consigliere Leoci – di essere stato nominato in rappresentanza in tali commissioni. Questi ruoli sono da stimolo a impegnarmi su una pluralità di temi di grande interesse per tutto il territorio”.