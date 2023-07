Prende il via venerdì prossimo, 21 luglio alle ore 19.30, la rassegna letteraria “DisequiLibri d’autore” organizzata dall’Associazione Attacco Poetico in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Michele Salentino. Il primo appuntamento prevede la presentazione del libro “Il Bello di Puglia. 30 anni senza Don Tonino”, una riflessione sulla figura profetica del grande Vescovo di Molfetta. L’evento si svolgerà in piazza Giovanni Polo II, davanti alla chiesa Madre. Poi il 4 agosto con la presentazione del libro “Cadenze per la fine del tempo” di Vittorino Curci. Si concluderà il 25 agosto, sempre alle 19.30 in piazza Giovanni Polo II, con la presentazione del testo scritto da Diana Ligorio “Occhi di lupo, cuore di cane”. Infine, Attacco Poetico invita tutti a partecipare alla Passeggiata Poetica a sorpresa lungo le vie del paese per riscoprire i versi scritti sui muri delle case e riconoscere la propria storia nelle immagini storiche del paese. Un percorso attraverso luoghi, persone, storie e memorie con la data tutta da scoprire. La Passeggiata Poetica della memoria ha l’obiettivo di facilitare la realizzazione di un percorso culturale attraverso le foto storiche di San Michele Salentino. Un progetto che porterà anche alla creazione di una forma di pinacoteca diffusa sul territorio.

Il programma culturale ideato da Attacco Poetico per gli eventi estivi di San Michele Salentino rappresenta ancora una volta un elemento vitale all’interno della nostra comunità, in quanto alimenta la crescita individuale e collettiva, arricchendo la vita di coloro che vi parteciperanno. Come sottolinea il sindaco Giovanni Allegrini, “la cultura svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la diversità e la comprensione reciproca. Gli eventi culturali stimolano la creatività, incoraggiano la riflessione critica e alimentano la curiosità intellettuale”.

Quest’anno il Comune di San Michele Salentino ha programmato una serie di eventi che rispecchiano le diverse sensibilità del territorio. L’obiettivo è stato quello di creare un programma complesso, consapevoli che la cultura rappresenta un importante motore economico e turistico. Le manifestazioni estive attirano visitatori da altre località, generando attività commerciale e promuovendo lo sviluppo locale. Le iniziative culturali contribuiscono a far conoscere San Michele Salentino e le sue peculiarità, creando un’identità distintiva che può attrarre turisti e investimenti nel lungo termine.

La rassegna “DisequiLibri d’autore” incarna tutto ciò, poiché mira a stimolare la riflessione e la condivisione di esperienze attraverso la lettura e la discussione di opere letterarie di autori di grande spessore. Come spiega Rosaria Gasparro, presidente di Attacco Poetico, “DisequiLibri rappresenta il paradigma della condizione umana, il dinamismo necessario per la conoscenza, un’opportunità sostenibile, perché ogni libro mette in crisi le certezze, ogni visione statica e stanca del vivere. Ogni libro ci lascia in bilico, in una ricerca continua e inappagata di senso, tra un prima, un durante e un dopo lettura”.

La rassegna “DisequiLibri d’autore” si configura quindi come un’opportunità preziosa per esplorare nuove prospettive, aprire le menti e coltivare la passione per la cultura letteraria. Invitiamo tutti gli amanti della lettura e della condivisione di esperienze culturali a partecipare attivamente a questa rassegna e alla passeggiata poetica che promette di arricchire la nostra comunità e di contribuire al suo sviluppo e al suo benessere.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino