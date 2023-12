“ LiberInArte “, un titolo che apre una finestra ad un ampio orizzonte dellacultura dell’Arte che si fonde nei suoi vari aspetti: l’Arte figurativa con le suesvariate tecniche, la musica, e la danza, che in questa serata inaugurale sarannopredominanti.

La rassegna sarà inaugurata Domenica 17 Dicembre alle ore18.00 presso la splendida sede del Bastione San Giacomo a Brindisi, e che vedràinsieme trenta artisti provenienti da varie province pugliesi.

Ospiti della serata saranno il M° di tango argentino Alessandro De Virgilio con la ballerina Ilaria Tricarico, la scuola di danza di Antonella (Antodance). e lascrittrice Annelisa Addolorato. Una fusione, quindi che pone la cultura dell’Artenelle sue svariate forme e stili.

Questa rassegna rientra nel programma ENDAS eventi culturali provinciali e

regionali “Nuovi Orizzonti” , presidente Carmela Mennone.

La direzione artistica dell’evento è curata dall’artista Mino D’Amici brindisino,

sempre sensibile e attento a valorizzare l’immagine positiva della propria città,motivo per cui ha voluto riunire in questa storica sede, i 30 artisti che vantano unprestigioso curriculum personale, conosciuti negli ambienti artistici in Italia edall’estero.

Le tendenze pittoriche, diverse fra loro coglieranno sicuramente l’interesse dei

visitatori.

La Rassegna sarà presentata dall’Ass.re alle Attività Produttive Luciano Loiacono

La Mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 23 Dicembre

Dalle ore 10.00 – 12.30 dalle ore 17.00 – 20.30