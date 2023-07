“Il compito del comune deve essere quello di far sentire i cittadini partecipi delle scelte che li coinvolgono. Per consentire l’epressione della valorizzazione del loro potenziale di partecipazione politica e democratica. Nella visione di recupero di un senso di comunità”…

“la priorità sia rappresentata da un nuovo modello di partecipazione dei cittadini ai processi di decisione politica, che si ponga l’obiettivo di colmare l’abisso che attualmente separa gli abitanti delle città dalle istituzioni che li governano.”

Questo il modello di comunità disegnato nel programma della coalizione e del sindaco presentato in Campagna Elettorale, che non sembra aver trovato finora corrispondenza nell’azione di governo della città, nonostante l’impegno assunto nei confronti dei cittadini che lo hanno votato.

E’ sufficiente fare riferimento alla vicenda della realizzazione del deposito di gas naturale a costa Morena da parte di Edison, decisa nella clausura della sala giunta, lasciando i cittadini fuori dalla porta, come quella relativa prima alla chiusura, seguita dopo pochi giorni dalla riapertura al traffico dei corsi, con lo stesso ritmo utilizzato per la chiusura e riapertura pomeridiana del cimitero.

Un modo di procedere che non ha incontrato il favore di molta parte della popolazione, che si è sentita completamente emarginata nelle decisioni che impattavano sulla qualità della propria vità, sui propri sentimenti, sui propri ricordi.

Alla fine alcuni cittadini residenti nel centro storico spossati dalle emissioni sonore, che con ordinanza sindacale n. 31 del 6 luglio 2023 erano state autorizzate all’aperto tutti i giorni dalle ore 20 all’una di notte, fino all’undici settembre, non trovando all’interno dell’amministrazione interlocutori disponibili ad ascoltare le loro ragioni, si sono rivolti al TAR di Lecce, che ne ha sospeso l’efficacia nella considerazione che la deroga ai limiti delle emissioni sonore possono essere disposte solo per attività sporadiche ed occasionali.

Immediatamente il sindaco, la giunta, invece di incontrare e ascoltare i cittadini per trovare insieme le sinergie giuste per una soluzione condivisa del problema, diversamente dall’ apatia e immobilismo che ha contrassegnato il proseguio del contenzioso giudiziario con Edison, in tutta fretta hanno deciso di agire, di impugnare il decreto del TAR di Lecce.

Una vicenda che mi ha trasportato nel passato, a quelle lontane logiche in cui si pensava che il voto potesse abilitare a tutto, anche ad essere il depositario della interpretazione autentica delle esigenze di una città, che non è fatta, come si pensa, solo di strade, piazze, giardini, ma è fatta di idee, di speranze, di saperi che devono essere compresi e valorizzati, non rimanendo certamente al caldo in tribuna, osservando da lontano, ma scendendo in campo, non certamente nelle aule dei tribunali.

Una realtà lontana in cui se qualcuno commeteva l’imprudenza di non condividere la decisione di un sindaco su problemi della città , dal palazzo invece di valorizzare la richezza del confronto, si reagiva in male modo, in un “come ti permetti”, “rimani al tuo posto”,

Credo che sarebbe opportuno che il sindaco e i componenti della squadra politica di riferimento, al mattino recandosi a piedi in comune, ma anche settimanalmente nei vari quartieri, imprimessero nella loro mente l’anima della città, la sua immagine.

Per respirarne i disagi, le sofferenze, per avere cognizione dei problemi che vivono quotidianamente i cittadini, l’industria, le imprese, i commercianti, gli artigiani, i professionisti, i loro sogni, le loro aspirazioni, per evitare di emettere decisioni di cui non si riesce ad interpretarne il senso.

Certamente non si può dire che il nostro Sindaco, i membri della sua giunta non studino i problemi, solo che poi, per comprenderne effettivamente la portata, per affrontarli, per trovare le soluzioni giuste, bisogna calarsi nella realtà, nel vissuto, altrimenti la conoscenza, come accade, rimane solo saccenza. Che non serve a niente e nessuno.

In questa città, per costruire la strada per un futuro appagante, bisogna evitare di continuare a gettare benzina sul fuoco, di trasferire le decisioni e i rapporti con i cittadini, nelle aule dei tribunali, come si sta facendo. Ci vogliono azioni distensive e non reazioni piccate.

Nondimeno indipendentemente dall’esito della vicenda processuale a favore del sindaco o dei cittadini, in entrambi i casi perde la città, che ha smarrito il valore della partecipazione, del confronto, il senso di comunità, di cui non riesce o non si vuole assaporarne il calore.

Se questa è la strada per il futuro!

Vincenzo Albano

Brindisi, 26 luglio 2023