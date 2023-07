Il presidente di Confindustria Brindisi è stato eletto vicepresidente nazionale di RetImpresa, agenzia di Confindustria che sostiene le forme di aggregazione tra imprese

«Le reti d’impresa possono rappresentare un importante fattore di crescita per Brindisi e per il Mezzogiorno e l’intero Paese. Mi auguro che questo incarico possa fungere da stimolo per le nostre imprese affinché ricorrano maggiormente alle reti d’impresa, che rappresentano forme di aggregazione molto utili per affrontare più efficacemente processi di internazionalizzazione e innovazione industriale, con particolare riferimento alla digitalizzazione». Lo dichiara il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, eletto vicepresidente di RetImpresa. Menotti Lippolis è l’unico rappresentante per il Mezzogiorno della squadra del presidente dell’associazione Fabrizio Landi, composta anche dai vicepresidenti Vincenzo Marinese, vicepresidente vicario di Confindustria Veneto Est e Giuseppe Maiellare, componente del Consiglio energia di Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

RetImpresa è l’agenzia di Confindustria per la promozione di reti d’impresa e sostiene le forme di aggregazione tra imprese, come il “contratto di rete”, quale leva per rafforzare la cooperazione di filiera, valorizzare i territori, favorire la crescita competitiva delle Pmi e promuovere economie di scala per l’accesso ai finanziamenti e per gli investimenti in innovazione e internazionalizzazione.

Ad oggi sono 46.098 le imprese in Italia che collaborano in 8.633 reti. Alcune di esse operano già proficuamente sul nostro territorio. A giugno, in particolare, il trend di nuove imprese in rete è stato in crescita (+213 con 66 nuovi contratti di rete).