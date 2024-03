Il centro sportivo Bellaria Brindisi è nato solo due mesi fa in via Appia e dispone di ben 6 campi di padel tutti coperti. Nasce dalla passione di una società giovane che ha voglia di crescere e di strutturarsi per dare la possibilità ai tanti appassionati di potersi divertire o magari migliorare le proprie capacità di gioco prendendo lezioni private o collettivi con i tecnici del centro. Un club che sta avendo un enorme successo con i campi sempre prenotati già dalle ore del mattino e con i tanti tornei interni che ogni giorno vedono impegnati tanti appassionati a partire dai principianti sino ai più esperti.

La società dispone di una squadra femminile agonistica che già lo scorso anno pur non disponendo della struttura attuale ha disputato e vinto il campionato di serie C femminile dopo una stagione davvero esaltante ed è pronta per affacciarsi alla nuova stagione nel difficile ma affascinante campionato di serie B.

La squadra brindisina (Olympia Brindisi Bellaria) è composta da 6 giocatrici italiane e da due spagnole che proveranno a tenere alto il nome del sodalizio, di Brindisi e della Puglia intera incontrando diverse realtà di altre regioni. San Benedetto del Tronto, Vicenza e Novara saranno le avversarie delle nostre ragazze in un torneo che è diviso in 4 gironi da 4 squadre ognuna. Il direttore sportivo è Francesco Giorgino mentre il capo allenatore è lo spagnolo Marc Salart Serra.

La prima partita sarà disputata proprio sui campi dello Sporting Club Bellaria Brindisi sabato 16 marzo alle ore 11.00 e l’avversario di turno sarà il C.T. Maggioni San Benedetto del Tronto. Le nostre atlete si sono allenate duramente in questi mesi per arrivare pronte a questo esordio casalingo e sarà importante avere il supporto del pubblico di casa per spingere le giocatrici brindisine.

La seconda giornata si farà visita al Vicenza, poi di nuovo in casa contro Novara (6 aprile) mentre a seguire inizierà il girone di ritorno a campi invertiti. L’obiettivo è quello di provare a fare un ulteriore salto di categoria per essere il punto di riferimento dell’intera Puglia continuando ad investire e rafforzare la squadra. Anche il centro si sta strutturando per dare la possibilità ai già tantissimi soci di poter avere ulteriori comfort in aggiunta a quelli già esistenti.

All’interno del nuovo organigramma tecnico e dirigenziale che sarà presentato a breve il dott. Teo Titi, imprenditore conosciuto in città, assumerà il ruolo di presidente onorario a testimonianza della validità del progetto.

Ufficio Comunicazione Sporting Club Bellaria Brindisi