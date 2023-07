In data 24 luglio 2023, alle ore 10.30, presso la Sala Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna (via Duomo 20) si terrà la seduta di laurea in Economia Aziendale della sede di Brindisi.

Interverranno alla seduta di laurea partecipando alla proclamazione dei neo dottori la Prorettrice dell’Università di Bari Aldo Moro Prof.ssa Grazia Paola Nicchia, il Sindaco di Brindisi dott. Giuseppe Marchionna, il Direttore DEMDI Uniba dott. Giovanni Lagioia e la coordinatrice del corso di Laurea in Economia Aziendale Prof.ssa Grazia Dicuonzo.