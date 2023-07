L’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino è lieta di annunciare l’inizio del centro estivo per bambini e ragazzi, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Br3. L’evento di apertura si svolgerà in Villa Comunale, lunedì 3 luglio alle ore 19.00, dove gli animatori saranno presenti per incontrare le famiglie, i bambini e i ragazzi e illustrare il ricco programma di attività che saranno realizzate fino al 29 luglio.

Questo centro estivo coinvolgerà bambini con un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni e promette di offrire un’esperienza straordinaria e divertente. I partecipanti avranno l’opportunità di intraprendere un avventuroso viaggio nel tempo, grazie a laboratori, musica, sport ed emozionanti escursioni.

“Anche quest’anno abbiamo voluto affidare all’Ambito Territoriale l’organizzazione del Centro estivo – spiega il sindaco Giovanni Allegrini -. Siamo contenti di vedere che molte famiglie hanno iscritto i propri figli per trascorrere un periodo estivo insieme, seguendo un programma socioeducativo appositamente pensato per loro”.

Il centro estivo gratuito rappresenta un’opportunità unica per i bambini di San Michele Salentino di vivere momenti indimenticabili, sperimentare nuove attività e stringere nuove amicizie. Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Ambito Territoriale Br3, i partecipanti potranno godere di un ambiente sicuro e stimolante, dove potranno sviluppare le proprie abilità e talenti.

