A causa delle avverse condizioni meteo, l’appuntamento con “Street Magic fantasy”, la parata delle mascotte e dei personaggi Disney in programma nel tardo pomeriggio di oggi, è stato rinviato a lunedì 18 dicembre, alle ore 18.30, sempre con partenza da piazza Cairoli.

Una carovana allegra e colorata di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti, in tutto venti tra cui Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Pippo, Cenerentola, Winnie the Pooh, Biancaneve, Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk e la Bella e la Bestia, sfilerà per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione per incontrare i bambini in piazza e immortalare il momento con un selfie-ricordo.