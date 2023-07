Il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, si è dichiarato onorato di ospitare nella splendida città di Brindisi, nella regione Puglia, la riunione dei Ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Albania e Macedonia del Nord, dedicata al “Corridoio Paneuropeo numero 8”.

Il Corridoio 8 rappresenta un’importante infrastruttura strategica europea che collega la Puglia alle sponde del Mar Nero, attraverso le nazioni di Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria. Questa rete di collegamenti riveste un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo delle economie sia dell’Europa che dei Balcani, promuovendo attivamente lo scambio commerciale e la cooperazione tra le nazioni coinvolte.

Durante l’incontro, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di Brindisi come il “casello d’ingresso” ideale per il Corridoio 8. La posizione strategica di Brindisi ne fa un punto di riferimento essenziale per agevolare i flussi commerciali e logistici tra le diverse regioni coinvolte, contribuendo in modo significativo alla crescita socio-economica dell’intera area.

Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha accolto con entusiasmo questa riunione di rilievo internazionale, riconoscendone l’importanza fondamentale per il futuro di Brindisi e dell’intera regione pugliese. Brindisi vanta tutte le potenzialità necessarie per diventare un autentico hub economico, logistico ed energetico del Mediterraneo. La collaborazione tra le nazioni partecipanti al Corridoio 8 consentirà di sviluppare ulteriormente le infrastrutture, promuovere investimenti e stimolare il progresso industriale, migliorando in modo significativo la competitività di tutta la regione.

Brindisi, con la sua ricca storia millenaria e il suo inestimabile patrimonio culturale, si apre al mondo per accogliere con entusiasmo questa straordinaria opportunità di cooperazione internazionale e sviluppo. L’auspicio è che il Corridoio Paneuropeo numero 8 possa diventare un simbolo di unità, progresso e prosperità per tutta l’Europa e i Balcani, sostenendo la crescita e la collaborazione tra le nazioni coinvolte.