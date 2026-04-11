Ci sarà anche l’arbitro brindisino Marco Di Bello al Mondiale di calcio 2026 (23esima edizione) in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Grande soddisfazione per l’Associazione Italiana Arbitri in vista del prossimo Mondiale, dove il movimento arbitrale azzurro si conferma ai massimi livelli internazionali grazie alle designazioni ufficializzate dalla FIFA. Saranno infatti quattro gli italiani coinvolti tra arbitri e Video Match Officials, un segnale concreto della credibilità e della qualità raggiunta dal settore negli ultimi anni.

A guidare la rappresentanza sarà Maurizio Mariani, arbitro internazionale dal 2019 e appartenente alla categoria Elite UEFA, ormai considerato uno dei direttori di gara più affidabili del panorama europeo. Nel ruolo di Video Match Official è stato scelto proprio Marco Di Bello, a conferma della fiducia della FIFA anche nelle competenze tecnologiche degli arbitri italiani. A completare il gruppo gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, anch’essi convocati per la competizione iridata.

Grande soddisfazione naturalmente per la sezione AIA di Brindisi che attraverso i canali Social dice: “Marco rappresenterà, oltre che l’italia, anche per la prima volta la Sezione di Brindisi nel più importante torneo al mondo! Per tutta la Sezione è un grande orgoglio poter essere rappresentati da Marco su questo palcoscenico. Questo afferma il grande lavoro che negli anni è stato fatto per portare in alto la comunità arbitrale brindisina. Il Presidente Giuseppe Palmisano, il consiglio direttivo e tutti gli associati si congratulano con Marco per questo storico risultato raggiunto”.

“Per l’AIA si tratta di un risultato di grande prestigio, che certifica il valore del lavoro svolto nel tempo e la solidità della scuola arbitrale italiana”: queste le parole del vicepresidente vicario dell’AIA, Francesco Massini, che a nome di tutti il Comitato Nazionale ha sottolineato come questa convocazione rappresenti il frutto di anni di impegno e crescita collettiva.