

L’arbitro brindisino tra i Video Match Official della FIFA: competenza, equilibrio e lucidità al servizio delle decisioni che cambiano le partite.

Nel calcio di oggi non basta vedere. Bisogna saper rileggere. Interpretare. Decidere in una frazione di secondo ciò che milioni di occhi rivedranno all’infinito. È qui che prende forma il ruolo di Marco Di Bello, scelto ancora una volta dalla FIFA come Video Match Official, ovvero specialista VAR, per le grandi competizioni internazionali.

Una nomina che non fa rumore come un fischio in campo, ma che pesa forse ancora di più.

Perché il VAR non è una semplice tecnologia. È una responsabilità. È il luogo dove l’errore non è contemplato, dove ogni decisione deve essere supportata da competenza, freddezza e credibilità. Il Video Match Official è l’arbitro nell’ombra, colui che osserva da una prospettiva privilegiata e interviene solo quando necessario, ma sempre in modo determinante.

Ed è proprio in questa dimensione che Di Bello ha costruito il suo profilo internazionale.

Precisione, tempi di intervento, capacità di comunicazione con il direttore di gara: il brindisino è oggi considerato uno degli specialisti più affidabili nel panorama arbitrale. Non invade, ma incide. Non cerca visibilità, ma garantisce equilibrio. In un sistema dove tutto è amplificato, la sua forza è restare essenziale.

Il percorso che lo ha portato fin qui è quello delle carriere vere. Graduale, coerente, senza scorciatoie. Dalle categorie minori fino alla Serie A, per poi affermarsi anche a livello FIFA in un ruolo che richiede competenze nuove, diverse, più complesse.

Perché arbitrare con il VAR significa cambiare prospettiva. Non più solo campo, ma immagini. Non più solo istinto, ma analisi. E in questo passaggio Di Bello ha dimostrato una qualità rara: sapersi evolvere senza perdere identità.

Ma è sul piano umano che si misura davvero la differenza.

Gestire una sala VAR significa convivere con la pressione, con la responsabilità di una chiamata che può cambiare una partita. Serve equilibrio, serve autocontrollo, serve quella lucidità che non si improvvisa. Di Bello, in questo, è diventato una garanzia. Per i colleghi, per gli osservatori, per chi quel sistema lo giudica ogni settimana.

La nuova designazione mondiale è la naturale conseguenza di tutto questo. Non un premio, ma una conferma. Non un punto di arrivo, ma un ulteriore livello di responsabilità.

Per Brindisi è un orgoglio silenzioso, ma profondo. Perché in quel ruolo, lontano dai riflettori, c’è un professionista che ha costruito tutto passo dopo passo, con serietà e competenza.

E allora sì, il calcio moderno ha cambiato volto.

Ma continua ad avere bisogno di figure credibili.

Marco Di Bello è una di queste.

Il giudice invisibile, chiamato a vedere ciò che gli altri non riescono a cogliere.

E a decidere, quando conta davvero.

Pierpaolo Piliego