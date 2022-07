L’Unitalsi di San Pietro Vernotico è impegnata da diversi giorni nell’esperienza “Mare Felice”, in cui volontari e ragazzi stanno vivendo delle belle giornate al mare presso Campo di Mare, la marina di San Pietro Vernotico.

È un’ ‘associazione cattolica che da molti anni si dedica al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali.

D’altronde le barriere architettoniche sono ancora tante e per abbatterle sarebbe importante rendere il mare raggiungibile a tutti con i mezzi pubblici adeguati e accessibile con percorsi ad hoc.

Ma i volontari raccontano che vedere la felicità di tanti ragazzi, molti dei quali non facevano il bagno in mare da diversi anni, è sicuramente un’emozione che fa bene al cuore.

Il ringraziamento va all’amministrazione di San Pietro Vernotico che ha collaborato attivamente affinché una simile iniziativa si potesse svolgere nel miglior modo possibile, al parroco di San Giovanni Bosco don Alessandro Mele e l’assistente diocesano di Brindisi don Luca D’Agnano per la loro presenza e ai volontari che in queste giornate hanno dedicato il loro tempo per accompagnare i ragazzi al mare.

Inoltre sabato 23 Luglio alle 20,30 presso l’Oratorio San Domenico Savio, della Parrocchia San Giovanni Bosco, sì terrà una cena di beneficenza per aiutare pellegrini ed ammalati in vista del pellegrinaggio a Lourdes. In questa occasione sarà servito un ricco antipasto, due primi, un secondo, contorni, frutta e dessert.