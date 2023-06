Mesagne si prepara alle celebrazioni religiose e civili in onore di Sant’Antonio. Martedì 13 giugno, nel Quartiere che ospita la Parrocchia cittadina guidata da don Piero Demita, alle ore 19 si terrà la celebrazione eucaristica. A seguire, alle ore 21 – sempre in Largo Sant’Antonio – è attesa l’esibizione live de I Napolatino, la band che dal 1993 miscela le sonorità della rumba gitana, della salsa caraibica e del bolero con le più belle melodie della tradizione napoletana. Il piacevole intrattenimento musicale accompagnerà il passeggio dei presenti tra i colorati stand e le bancarelle di oggettistica e dolciumi disposti lungo via Torre Santa Susanna. Nel corso della Messa officiata da don Peppino Apruzzi, verrà distribuito ai fedeli il pane benedetto, nel rispetto di una tradizione che tramanda la memoria di uno dei tanti miracoli attribuiti al Santo.