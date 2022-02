Il mese di marzo si apre con un ciclo di visite guidate in città per scoprire e conoscere vari aspetti della storia e cultura cittadina. L’iniziativa, promossa dalla Associazione Le Colonne, prevede tre appuntamenti che interesseranno il centro di Brindisi.

Si parte il 1° marzo con la visita dal titolo Il Carnevale a Brindisi pensata in occasione del Martedì grasso, una passeggiata che interesserà i siti principali del centro, coniugando storia e tradizioni del periodo carnevalesco. L’appuntamento è alle ore 16,00 presso la Scalinata Virgilio.

Il secondo evento, Brindisi spagnola: testimonianze di una lunga dominazione, si terrà invece domenica 13 marzo con partenza da Piazza Santa Teresa alle ore 10,30. L’obiettivo è ripercorrere le tracce lasciate dagli Spagnoli in città durante il loro dominio, tra chiese, palazzi e cultura.

La Brindisi scomparsa è invece il titolo della terza visita guidata in programma domenica 20 marzo alle ore 10,30 con partenza da Piazza Cairoli. Un’opportunità per ricordare alcuni luoghi della nostra città che oramai non esistono più ma che hanno lasciato un notevole segno nella storia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: segreterialecolonne@gmail.com

La prenotazione è obbligatoria.