L’adeguamento dello strumento urbanistico vigente alla nuova legge regionale “Piano casa” è una priorità che la commissione consiliare urbanistica si è posta in questi giorni. Infatti subito dopo l’approvazione della proposta di legge da parte del consiglio regionale, la commissione consiliare in sede consultiva ha avuto modo di valutare tutti gli aspetti peculiari che caratterizzano il nuovo piano casa. In queste settimane tutti i commissari hanno approfondito in maniera formale e sostanziale la legge anche con il supporto degli uffici che, tramite il dirigente arch. Marina Carrozzo, hanno dato la loro piena disponibilità a procedere celermente all’adozione, che come previsto dalla stessa legge è fissato in 180 giorni, ampliando ove possibile il raggio d’azione in ragione di un complesso assetto urbanistico della città che in diverse zone presenta immobili vincolati insieme a immobili più recenti.

Mi auguro che questa nuova opportunità normativa per imprese edili e, soprattutto, per i cittadini desiderosi, per le proprie abitazioni, di spazi più confortevoli, sostenibili e con tecniche all’avanguardia, favorite peraltro dalle premialità previste dalla legge, non sia ostaggio di strumentalizzazioni e speculazioni politiche.

Nell’evidenza di una generale unità di intenti emersa proprio durante il confronto nella commissione consiliare urbanistica è fondamentale che tutte le forze politiche lavorino all’unisono per raggiungere nel più breve tempo possibile la migliore soluzione condivisa, senza inutili e dannose fughe in avanti.

Nelle prossime sedute della commissione mi farò promotore, quindi, di un documento di indirizzo unico e unitario inerente l’adozione del Piano Casa che rappresenta uno strumento importante per tutti.

Giuseppe Massaro

consigliere comunale Pd e Presidente commissione consiliare consultiva Urbanistica