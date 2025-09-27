Grande prova dei ragazzi di coach Luca Laghezza che nella Semifinale del IV Memorial Pino Antelmi superano la Mens Sana Mesagne con il punteggio di 89 a 54. La nuova GAW Assi Basket, ancora in fase di rodaggio, con i nuovi innesti, ha già fatto vedere e gioire i suoi tifosi. Capitan Gigi Brunetti Autore di 19 punti 7 assist e 11 rimbalzi ha trainato la squadra insieme al nuovo play Nicolas Maffei 10 punti e 6 assist ed alle due guardie Daniel Datuowei autore di 14 punti e Ouattara Xouby punti 6 e 7 rimbalzi e dal sempre presente Matteo Valente autore di 13 punti. Testa alla finale di questa sera contro usb Lecce per un assaggio della prima di Campionato Serie C interregionale che proprio Sabato 4 ottobre nella prima gg vedrà la GAW Assi Basket Brindisi proprio contro Lecce.

Vi aspettiamo questa sera alle 20.00 per la finale del IV Memorial Giuseppe Antelmi nel ricordo del Nostro Amato Emanuele Guadalupi che da lassù anche quest’anno insieme All’amato Pino vigileranno sulla loro ASSI.

Oltre alle prime due Squadre, saranno premiati: Miglior Giocatore – Miglior giovane – Gli arbitri

La famiglia Antelmi – Guadalupi ringrazia tutti voi

Ufficio Stampa GAW ASSI BASKET Brindisi