Si informa che sono in vendita i biglietti per assistere alla quattordicesima edizione del Memorial Elio Pentassuglia al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto tutti i giorni dalle 09.30-13.00 e dalle 16.45 fino alle ore 20:15 esclusa la domenica e il lunedì mattina.

Il memorial dedicato a ‘Big Elio’ si svolgerà nella singola serata di sabato 13 settembre al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Avellino Basket. Il momento della preseason più atteso dai tifosi biancoazzurri, pronti a vedere dal vivo per la prima volta il roster biancoazzurro per la stagione 2025/26.

A sfidarsi, all’interno del palazzetto intitolato all’indimenticato Elio Pentassuglia, le due squadre del Sud Italia che sono state protagoniste di vibranti ed emozionanti sfide nel corso della passata stagione. Due vittorie per gli irpini in regular season di Serie A2, dall’esordio stagionale al bis del PaladelMauro, e un successo per la Valtur, il blitz esterno in occasione del primo turno di play-in Serie A2.

PROGRAMMA WEEKEND BIANCOAZZURRO

venerdì 12 settembre ore 20.00: Valtur Brindisi si presenta alla città – Piazzale Lenio Flacco (BR)

sabato 13 settembre ore 20:30: Valtur Brindisi vs Avellino Basket – Pala Pentassuglia (BR)

TICKET

biglietto partita singola: €10,00

Si ricorda che i biglietti per il Memorial Pentassuglia non sono numerati e per i possessori di tagliando vi sarà indistintamente la possibilità di accedere alle aree di Parterre e Tribuna; la società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative.

ALBO D’ORO

I edizione anno 2011 – BRINDISI-Montegranaro: 73-70

II edizione anno 2012 – BRINDISI-Caserta: 97-53

III edizione anno 2013 – Sassari-Milano: 89-71; Brindisi-Caserta: 71-62; Milano-Caserta: 83-76; BRINDISI-Sassari: 78-70

IV edizione anno 2014 – Sassari-Caserta: 81-59; Brindisi-Bnei Herzliya: 88-62; Caserta-Bnei Herzliya: 92-60; BRINDISI-Sassari: 72-60

V edizione anno 2015 – BRINDISI-Pesaro: 80-64

VI edizione anno 2016 – Brindisi-CASERTA: 86-90

VII edizione anno 2017 – Siena-Avellino: 80-74; Brindisi-Reggio Calabria: 65-59: Avellino-Reggio C: 73-65; BRINDISI-Siena: 76-50

VIII edizione anno 2018 – Brindisi-Rieti: 75-67; Buducnost-Sakarya: 81-69; Rieti-Sakarya: 71-84; BRINDISI-Buducnost: 87-79

IX edizione anno 2019 – Brindisi-Anwil: 93-100; Peristeri-Anwil: 80-69; Brindisi-PERISTERI: 77-76

X edizione anno 2021 – Brindisi-Pesaro 80-68; Tartu-Pesaro 75-71; BRINDISI-Tartu: 81-49

XI edizione anno 2022 – Brindisi-Mornar Bar 96-83; Napoli-Mornar Bar: 83-89; BRINDISI-Napoli: 88-89

XII edizione anno 2023 – Brindisi-Napoli 94-89; Napoli-Szombathely: 90-92; BRINDISI-Szombathely: 84-80.

XIII edizione 2024 – BRINDISI-Rieti 81-62.

XIV edizione 2025 – ?

