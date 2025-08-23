August 23, 2025
La rassegna “Sere d’estate in castello” prosegue con un nuovo appuntamento che intreccia fascino, suggestione e scoperta. Mercoledì 27 agosto, alle 21:00, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno aprirà le sue porte per “Storia e misteri al castello”, un percorso guidato in notturna pensato per chi ama esplorare il lato più misterioso e meno conosciuto della storia.

Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata tra ambienti storici e atmosfere cariche di suggestione.

L’esperienza invita a lasciarsi trasportare dalla curiosità, attraversando gli angoli più affascinanti della dimora nobiliare e scoprendo le storie “non ufficiali” che la avvolgono.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, all’interno del cartellone estivo.
La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni, dettagli e prenotazioni: www.pastpuglia.it — castellodicarovigno@gmail.com

