August 26, 2025
Al QCINE serata “Camilleri 100” con la proiezione speciale del film Tv “Il commissario Montalbano – La piramide di fango” e l’incontro con il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati del distretto di Lecce Giuseppe De Nozza

Chiude con una serata ricca di immagini, parole e silenzi carichi di sentimento, mercoledì 27 agosto, la XIV edizione del “QCINE – Il gusto del Cinema” con un evento inserito nel programma ufficiale “Camilleri 100” in collaborazione con l’associazione Fondo Andrea Camilleri e la casa di produzione Palomar – a Mediawan Company e Rai Fiction.

Si comincia alle ore 20.00 nella tradizionale location di Piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana (BR) con l’incontro con il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati del distretto di Lecce Giuseppe De Nozza, che ci parlerà di legalità e contrasto alla criminalità.

A seguire, in tema con la serata, sarà proiettato eccezionalmente, solo per il Qcine, sul grande schermo, il film Tv “Il commissario Montalbano – La piramide di fango” di Alberto Sironi.

La serata è dedicata al Maresciallo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, caduto durante il servizio in un conflitto a fuoco.

QCINE è una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana (BR) con la collaborazione di Bunker Lab, con la direzione artistica del produttore cinematografico Alessandro Contessa e dallo sceneggiatore e regista Luigi Sardiello.

