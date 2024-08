Mercoledì 4 settembre alle ore 18:30, il Castello di Carovigno aprirà le sue porte per ospitare un evento straordinario. Sarà nostro ospite il colonnello Carlo Calcagni, un uomo che incarna il coraggio e la resilienza, vincitore della medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 con un record mondiale nei 100 metri.

Calcagni, oltre a essere un atleta paralimpico di eccezionale talento, ricopre anche il ruolo di Garante della Disabilità del Comune di Cellino San Marco. La sua storia è segnata da un’esperienza dolorosa e ingiusta: durante la guerra nei Balcani del 1996, è stato esposto all’utilizzo di armi all’uranio impoverito, un evento che ha drammaticamente cambiato la sua vita.

Da allora, Carlo Calcagni combatte quotidianamente contro l’avvelenamento da uranio, una battaglia che lo ha costretto a vivere con un sondino nasale per la somministrazione di ossigeno e a sottoporsi a continui cicli di disintossicazione. Nonostante le difficoltà, Calcagni ha dimostrato una forza d’animo straordinaria, diventando un simbolo di resilienza e determinazione.

Grazie all’iniziativa del Garante per la Disabilità del Comune di Carovigno, Vincenzo Donadeo, e con il supporto degli assessori Sabrina Franco e Luigi Orlandini, avremo l’opportunità di ascoltare la testimonianza di questo uomo straordinario. L’incontro non sarà solo un’occasione per riflettere sulle sfide affrontate da Calcagni, ma anche per celebrare la sua straordinaria capacità di trasformare l’adversità in forza.

Il regista Michelangelo Gratton, ispirato dalla storia di Calcagni, ha realizzato un docufilm intitolato “Io sono il colonnello”, che racconta la sua vita, la sua lotta e il suo incredibile percorso di resilienza. Un racconto potente che evidenzia come, anche nelle situazioni più difficili, sia possibile trovare la forza per andare avanti e raggiungere traguardi impensabili.

Vi invitiamo a partecipare a questo evento per conoscere da vicino una persona che è diventata un esempio per molti. Il colonnello Carlo Calcagni ci mostrerà come la volontà e il coraggio possano fare la differenza, anche nelle situazioni più avverse. Non mancate!