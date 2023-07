Ricchissimo il programma della terza giornata del Messapica Film Festival, che anima la città con tante iniziative gratuite.

Mercoledì 26 luglio si comincia alle 19.00 in Piazza Commestibili con il consueto appuntamento con MEFF Presidi di umanità: si parlerà del grande intellettuale, storico e antropologo Ernesto de Martino, gli studiosi Andreas Iacarella e Sonia Marzetti, insieme a Michela Almiento, segretaria SPI CGIL di Brindisi dialogheranno in un incontro dal titolo “La ricerca per tutti di Ernesto de Martino”.

Alle 20.45, nell’Atrio del Castello, proiezione del terzo titolo del Concorso, il film siriano “Nezouh – il buco nel cielo” di Soudade Kadaan, una favola dolceamara ambientata a Damasco vincitrice del Premio degli Spettatori al Festival di Venezia 2022.

A seguire, un documentario che porta la firma di Monica Maurer, “Born out of Death”, realizzato in collaborazione con l’AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.

Sempre alle 20.45, nel Chiostro del Comune, nell’ambito del MEFF YOUNG, la proiezione di “Ernest & Celestine” di Benjamin Renner, un film di animazione poetico e commovente su una grande amicizia e l’amore per la musica.

Giovedì 27 luglio, per la quarta giornata del Messapica Film Festival in evidenza libri, film, workshop, incontri con gli autori.

Alle 19.00 in Piazza Commestibili per MEFF Presidi di umanità dialogheranno la psichiatra Barbara Pelletti, l’avvocato Stefania Iasonna e il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, attorno al tema “Alle radici della violenza contro le donne e i bambini”. A moderare l’incontro, la scrittrice Elena Chiattelli.

Le proiezioni dei film della giornata cominceranno alle 20.45 nell’Atrio del Castello con il film del Concorso “Saint Omer” di Alice Diop, Leone d’argento 2022 al Festival di Venezia, un film potente, ambientato nelle aule di tribunale, che “sonda l’indicibile mistero di essere madre”.

A seguire, il secondo documentario della rassegna, “Yolm el Yard” di Monica Maurer, in collaborazione con l’AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.

Continuano anche gli incontri del MEFF YOUNG al Chiostro del Comune.

Alle 20.45 la docente ed esperta di economia dei media all’Università “La Sapienza”, nonché giurata del Concorso, Federica D’Urso, introdurrà ai più giovani il film “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, una storia vera di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e programma su: www.messapicafilmfestival.it.