L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Mesagne, in collaborazione con il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’ATS BR4, informa che è attivo l’avviso pubblico per l’iscrizione alla “Sezione Primavera”, il servizio socio-educativo integrativo a sostegno delle responsabilità genitoriali, per la tutela dei diritti dei minori e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.

Il servizio, realizzato per l’anno educativo 2022/2023 nell’ambito dei Progetti del Programma Servizi di Cura Infanzia finanziati con il decreto n. 6968/ PAC del 22.07.2022 del Ministero dell’Interno, sarà attivo a partire da novembre 2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Possono presentare istanza di ammissione le famiglie il cui figlio minore abbia compiuto 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, residenti nei comuni del Consorzio ATS BR4.

L’avviso completo e il modello da utilizzare per la compilazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it.

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Mesagne entro il 25/10/2022. Per info e contatti scrivere a politichesociali@comune.mesagne.br.it – politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it oppure chiamare al numero 0831.732213.