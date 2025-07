Nella mattinata di oggi, nella stanza del primo cittadino a Palazzo dei Celestini, la presentazione degli eventi che si svolgeranno a Mesagne nel mese di agosto.

“Il calendario MesagnEstate 2025 continua con una programmazione ricca, ogni sera almeno una iniziativa, se non di più, e un’offerta variegata che spazia dallo spettacolo, alla cultura, all’enogastronomia, a cui hanno contribuito tante realtà locali e nazionali”, ha spiegato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. Sul dettaglio degli eventi si è soffermato Marco Calò, consigliere comunale con delega alla Cultura e Turismo, che ha ringraziato tutti i protagonisti dell’importante lavoro di squadra, a partire dal direttore artistico della città Maurizio Piro, e gli uffici comunali coinvolti nella definizione della proposta.

Il programma è disponibile sul sito istituzionale della città di Mesagne – all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it – e nella versione cartacea è in distribuzione in città, presso la casa comunale e all’Infopoint turistico al Castello. Qui, come è stato ricordato durante l’incontro con la stampa, prosegue con successo l’imperdibile mostra “Negli anni dell’Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà”, 153 capolavori originali che stanno attirando visitatori dall’Italia e dall’estero.