MesagnEstate lunedì 24 luglio

• Prima serata del Messapica Film Festival:

• Meff Presidio di Umanità Piazza Commestibili ore 19 – Progetto Scuole MEFF SCHOOL LAB, intervengono le autorità, i dirigenti e gli studenti coinvolti nel progetto. Ingresso libero.

• Meff Film in Concorso Atrio del Castello ore 20.45, proiezione del film Il frutto della tarda estate di Erige Sehiri (Tunisia, 2022, 92’), ingresso libero. Prima del film, proiezione del cortometraggio progetto Meff School Lab “La tessera mancante” realizzato con gli studenti della Scuola Media Materdona-Moro di Mesagne

• “Un Gramsci mai visto, vita e morte di un rivoluzionario”, monologo teatrale di e con il prof. Angelo D’Orsi: uno spettacolo sulla vita e il pensiero di Antonio Gramsci con musiche e canti della tradizione popolare di inizi del Novecento eseguiti da Gianni Vico, Maria Rosaria Coppola e Roberto Bascià. L’appassionata narrazione nella forma di cinque monologhi – corrispondenti alle cinque sezioni del libro – si terrà lunedì 24 luglio alle ore 20.30 presso l’Atrio del Comune di Mesagne. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Amici della Di Vittorio” col patrocinio della città di Mesagne. Ingresso gratuito.

MesagnEstate Martedì 25 luglio

Seconda serata MEFF, un programma prestigioso dedicato al cinema, all’attualità e alla musica

Il MEFF – Messapica Film Festival continua con titoli di film e nomi di primo piano della cultura cinematografica italiana e internazionale. Tante le sorprese della seconda serata.

Il programma:

• Meff – Presidio di Umanità, Piazza Commestibili ore 19

Il cinema in un Paese in guerra, ricostruire la speranza in Siria: incontro con l’attivista Gianluca Peciola, il regista Alessio Cremonini e il ricercatore S. Antichi, presentazione del libro “Ora dormono” di Alessio Cremonini;

• Meff – Film in Concorso, Atrio del Castello ore 20.45

Proiezione del film “L’amore secondo Dalva” di Emmanuelle Nicot (Francia 2022)

• Meff Young, Atrio del Comune ore 20.45

Dialogo con il regista Massimiliano Bruno e gli attori Maria Chiara Di Mitri e Andrea Venditti. A seguire, proiezione del film “I migliori giorni” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo (Italia 2023).

Meff è musica: in Piazza Orsini del Balzo, alle ore 22.30, si terrà il concerto di Moni Ovadia & Rom Arab Beat. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Concerto di Moni Ovadia & Rom Arab Beat, martedì 25 luglio a Mesagne

Il Maghreb incontra i Balcani: si svolgerà martedì 25 luglio a Mesagne in Piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 22.30 il concerto di Moni Ovadia & Roma Arab Beat, ingresso gratuito.

La civiltà araba, diffusa in tutto il Mediterraneo, ha costellato il mondo occidentale di tesori di architettura, letteratura, pittura e musica. Le sue melodie e i suoi strumenti hanno profondamente influenzato la storia e la sensibilità musicale dell’Occidente, da Istanbul ai Balcani, dai regni del Maghreb alla Sicilia, fino in Andalusia. Accanto ai musicisti arabi che componevano e diffondevano questo repertorio troviamo altri eccellenti Interpreti di questa ricchissima tradizione: i Rom. Gli artisti provenienti dal nord Africa in Andalusia e quelli che si spostavano dalla Turchia nei Balcani si avvalevano della collaborazione di strumentisti locali che spesso erano gitanos (in Spagna) e tsigani (in Romania, Bulgaria e Grecia). Due culture che nel corso dei secoli hanno condiviso un mondo di suoni, di ritmi e di danze si rincontrano oggi e, senza sapere perché, si riconoscono. I Roma Arab Beat sono: Paolo Rocca ai clarinetti, Ziad Trabelsi voce e oud, Primiano Di Biase alle tastiere, Albert Mihai alla fisarmonica, Simone Talone alle percussioni.

Traghettatore d’eccellenza di questo composito equipaggio è Moni Ovadia, che guiderà con racconti e letture attraverso il mare magnum dell’umanità più vera, e che spiega: “Gli innumerevoli linguaggi della musica hanno sperimentato forme e stili con libertà, genialità e originalità. Nel nostro tempo più recente gli orizzonti espressivi, timbrici e ritmici di diverse culture si sono incontrati per dare vita a esperienze di meticciato culturale che hanno avuto esiti stupefacenti. Romarabeat si colloca all’interno di questo contesto e mette in relazione strutture della musica araba con quelle della musica romanì. Il connubio fa germinare musicalità emozionanti commoventi e sorprendenti da cui escono iridescenze inedite per sonorità ed energie”. L’iniziativa si svolge nell’ambito del Meff-Messapica Film Festival ed è inserita nel programma “MesagnEstate 2023” promosso dall’Amministrazione comunale.