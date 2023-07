Nell’Aula Consiliare del Comune di Mesagne è stato svelato ieri mattina il programma della quinta edizione del Messapica Film Festival, un evento dedicato al miglior cinema internazionale realizzato dalle cineaste donne. < >, ha spiegato l’ideatrice e direttrice artistica del MEFF, Floriana Pinto, alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Palazzo dei Celestini alla presenza del sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, e del consulente comunale alle Politiche culturali e scolastiche, Marco Calò. All’incontro erano presenti gli studenti dell’IISS “Epifanio Ferdinando” e della Scuola media “Materdona – Moro”, i ragazzi hanno preso parte al progetto Meff School Lab durante l’anno scolastico che si è da poco concluso.

Il MEFF torna con un format noto e al tempo stesso arricchito da un bagaglio costituito da persone, associazioni, studiosi, professionisti, studenti e istituzioni che hanno sposato il progetto culturale facendolo proprio. < >, ha dichiarato Marco Calò. < >, ha commentato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, spiegando le ragioni che hanno motivato l’Amministrazione comunale a continuare a credere nell’innovativo percorso dedicato al mondo della pellicola in tutte le sue sfaccettature. Il vincitore del Concorso sarà decretato da una prestigiosa giuria: saranno a Mesagne la regista tedesca Monica Maurer, Fabio Bobbio, regista e montatore pluripremiato; Pietro Masciullo, critico cinematografico e docente di cinema alla Sapienza di Roma; Federica D’Urso, esperta di economia dei media. Monica Maurer è stata la prima cineasta a documentare la lotta palestinese agli inizi degli anni Settanta e il prossimo 30 luglio sarà in Piazza Commestibili per dialogare con Nabil Bey, autore e giornalista palestinese, cantante dei Radiodervish. Il Messapica Film Festival è dunque cinema, ma anche incontri per aprire un confronto sul presente, il passato e il futuro. Accadrà ogni sera durante la settimana Meff alle ore 19.00 in Piazza Commestibili presso cui si svolgeranno i cosiddetti #presididiumanità. Tra gli eventi, il concerto di un grande amico del festival, Moni Ovadia, accompagnato dalla formazione Roma Arab Beat. Saranno in Piazza Orsini del Balzo il 25 luglio alle ore 22.30.