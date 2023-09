La STP Brindisi ha acquistato 17 nuovi autobus extraurbani IVECO della lunghezza di 12,05 metri con alimentazione ibrida e pianale ribassato. Gli autobus sono dotati di 45 posti a sedere e 22 in piedi, tutti allestiti per l’accesso a bordo e per il trasporto di passeggeri con diversa abilità.

I primi due autobus sono già stati consegnati e saranno immessi in servizio sulla linea Sub-Urbana M già da giovedì 14 settembre, data di inizio dell’anno scolastico secondo il calendario scolastico regionale e di avvio a regime dei servizi di Trasporto Pubblico mirati a garantire i collegamenti con gli Istituti scolastici del territorio. Entro la fine del corrente mese saranno operativi anche gli ulteriori 15 autobus oggetto della fornitura IVECO.