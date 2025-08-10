Un brutto episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati al consumo di alcol in età adolescenziale. Un fenomeno che si acuisce nella stagione estiva, comporta gravi conseguenze per la salute e che richiede una maggiore consapevolezza da parte di giovani e famiglie.

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, una ragazza di 13 anni è stata soccorsa nei pressi della spiaggia delle Dune, tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, nel territorio di Torchiarolo, dopo aver perso conoscenza presumibilmente a causa dell’assunzione di alcol. Era circa l’una quando alcuni passanti hanno richiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri.

Un’ambulanza partita dal Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico ha trasportato la minorenne al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti, con ulteriori approfondimenti disposti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Sul luogo, una pattuglia dei carabinieri ha effettuato un sopralluogo, rilevando la presenza di numerose lattine di birra e bottiglie di alcolici, e ha identificato alcune persone presenti raccogliendo le relative testimonianze.