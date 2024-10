La sesta giornata del campionato di Serie A2 vedrà il suo epilogo lunedì 21 ottobre, in occasione del monday night tra Real Sebastiani Rieti e Valtur Brindisi.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con il morale e la condizione fisica nettamente opposta, tra l’entusiasmo dei laziali per un inizio di stagione da otto punti raccolti sui dieci a disposizione e le difficoltà dei biancoazzurri per una partenza ad handicap in virtù di un roster ridotto ai minimi termini.



Nel match di scena al Pala Sojourner, si sfideranno le due squadre che hanno segnato la carriera di ‘Big’ Elio Pentassuglia, indimenticato padre fondatore della pallacanestro a Brindisi nella sua città natìa, e protagonista a Rieti, con cui disputò tra il 1978 e il 1980 due semifinali scudetto e due finali di Coppa Korac, conquistata nel 1980 battendo in finale il Cibona Zagabria. Il 31 ottobre 1988, dopo aver condotto il match sulla panchina del Pala Sojourner, si registrò il tragico incidente stradale sulla strada che lo avrebbe dovuto riportare a Brindisi.

Alla vigilia della partenza per Rieti, l’atleta biancoazzurro Andrea Calzavara ha voluto fare il punto della situazione: “Affronteremo una squadra solida che gioca un bel basket e ha iniziato la stagione in maniera ottimale, a differenza nostra. Non riusciamo a trovare equilibrio in queste prime giornate, le assenze concentrate tutte nel reparto lunghi ci limitano e tarpano le ali. Il gruppo è coeso, dimostra ogni giorno voglia di allenarsi e sono convinto che raccoglieremo in futuro i frutti del lavoro. Come ci siamo detti, dobbiamo affrontare ogni partita alla massima intensità pur in questa situazione di emergenza. Il campionato è lungo ma bisogna cominciare a muovere la classifica“.

Ex dell’incontro Marco Spanghero, atleta visto a Brindisi nella stagione 2016/17 di Serie A sotto la guida di coach Sacchetti con cui sfiorò l’accesso ai playoff e raggiunse le Final Eight di Coppa Italia disputate a Rimini.

Le due compagini si sono affrontate in preseason in occasione del XIII Memorial Pentassuglia, match terminato 81-62 in favore dei biancoazzurri trascinati dai 20 punti dell’MVP di serata Vildera (a Rieti nella stagione sportiva 2019/20).

Il match Rieti-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass lunedì sera a partire dalle ore 21:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita martedì sera su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi