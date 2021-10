Si svolgerà domenica 31 ottobre – Auditorium Castello normanno-svevo di Mesagne Si svolgerà domenica 31 ottobre, dalle ore 9 alle ore 21 presso l’Auditorium del Castello normanno-svevo di Mesagne, il primo grande evento in Italia dedicato esclusivamente alla musica ispirata dall’arte di Amedeo Modigliani. L’iniziativa chiude il ciclo di eventi collaterali che hanno accompagnato la Mostra “Modigliani Experience”. Durante la giornata sono previsti incontri, esposizioni, reading e una mostra mercato del vinile nell’ambito della quale sarà possibile ammirare piccole rarità collegate a Modigliani e non solo.

“La mostra di Modigliani a Mesagne ha rappresentato un’esperienza coinvolgente ed inclusiva: gli eventi legati all’esposizione ne hanno arricchito il valore e hanno contestualizzato la modernità di uno degli artisti tra i più importanti ed influenti del ‘900”, ha commentato il sindaco Antonio Matarrelli. Si presenta molto ricco il programma delle iniziative: alle ore 11 la presentazione della Mostra “D’Inchiostro e vinile: Tracce di Modigliani” a cura di Ivo Mitrugno e Libreria “Spazio d’Autore”; alle ore 11, 30 si terrà la presentazione della mostra “Gli strumenti a fiato dal XX Secolo ad oggi”, a cura del laboratorio musicale Pezzolla; alle ore 12,00 Laura Rizzo e Laura Scalera presenteranno le due opere dedicate a Jeanne Hébuterne; alle ore 16.30 toccherà alla presentazione del progetto “Muse nel Castello”, a cura dell’Associazione Culturale “Porta D’Oriente”. Intervengono: Enzo Longo, architetto e presidente dell’associazione “Porta D’Oriente”; Carmen De Stasio, direttore artistico e culturale di “Porta D’Oriente”; Marco Calò, consulente comunale di Mesagne alle Politiche culturali; alle ore 17 la presentazione del costume “Pierrot”, a cura di “Meghy Costumes D’Epoque”.

E’ prevista alle ore 18,00 la conferenza “Il Principe di Montparnasse e il Duca Bianco. I parallelismi fra Modigliani e Bowie”. Intervengono: Francesco Donadio, ricercatore e scrittore; Adele Bisazza, assistente art director e content creator; Giuseppe T. Mazzone, Blazing Strategies Ltd London; Ivo Mitrugno, designer; Pierangelo Argentieri, fondatore di “Puglia Walking Art”.

Modera Vincenzo De Leonardis, dell’ufficio stampa di “Puglia Walking Art”.

L’evento è organizzato da “Puglia Walking Art” con il patrocinio del Comune di Mesagne e Puglia

Sound, della Regione Puglia e dell’Istituto “Amedeo Modigliani”. Media Partner: QuiMesagne e Idea Radio. L’ingresso è gratuito e sarà consentito nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

“La proposta culturale è stata arricchita da 5 eventi collaterali che hanno accompagnato la mostra di Modigliani da giugno fino ad ottobre. Il successo di pubblico e di critica anche per questo terzo progetto espositivo, dopo Picasso e Andy Warhol, ha confermato le grandi potenzialità che offre la Città di Mesagne in ambito culturale, artistico e turistico”, ha spiegato Pierangelo Argentieri. La giornata del 31 ottobre si concluderà con un reading degli studenti del Liceo statale “Ribezzo” di Latiano: Vanessa Andriulo, Enrica De Robertis, Dylan Soroberto e Alessia Zanzarelli. Saranno coordinati dallo scrittore e poeta Mario Badino, che interverrà anche per leggere alcune delle sue opere originali