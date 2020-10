I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Silvio Scarciglia, 20enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 82 grammi di marijuana e relativo materiale utile per la pesatura e il confezionamento, occultati nella sua camera da letto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.