Happy Casa Brindisi comunica che l’atleta Bruno Mascolo ha esercitato in data odierna la clausola d’uscita dal contatto che lo legava alla società biancoazzurra fino alla prossima stagione sportiva.

Al giocatore vanno i più sentiti ringraziamenti per l’annata trascorsa a Brindisi, contraddistinta sempre dal massimo impegno, e i migliori auguri per la prossima importante esperienza in carriera.

Nella ‘House of Basketball’ in Mies, Svizzera, si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’edizione 2023/2024 FIBA Basketball Champions League. In live streaming si sono tenuti i sorteggi per i Qualification Rounds e i gironi della regular season europea.

La Happy Casa Brindisi è stata inserita nel torneo di qualificazione numero due, che prevede scontri diretti a partire dai quarti di finale fino alla finale che decreterà la squadra vincente e ammessa ai gironi BCL. Tre potenziali partite da disputare nella sede unica di Antalya, Turchia, dal 25 settembre al 1 ottobre. Il calendario delle date verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Questi gli accoppiamenti: Happy Casa Brindisi vs CSM CSU Oradea (ROM) nei quarti di finale; nell’eventuale semifinale la vincente tra Heroes Den Bosch (HOL) e BC Gottingen (GER). Dall’altra parte del tabellone la squadra italiana dell’Openjometis Varese contro FMP Soccerbet Belgrado (SRB) e Cholet Basket (FRA) vs Telenet Antwerp Giants (BEL).

La vincitrice di questo mini raggruppamento andrà a completare il girone C della regular season Basketball Champions League in cui figurano i team di Tenerife (SPA), Darussafaka (TUR), VEF Riga (LET).

La strada per l’Europa è tracciata: #ForzaBrindisi



Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi