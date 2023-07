Martedì 25 Luglio le Piazze Pugliesi di Schierarsi si danno appuntamento all’ingresso del nuovo palazzo del Consiglio Regionale Pugliese a Bari per manifestare il proprio dissenso sull’eventuale approvazione della proposta di reinserimento del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali pugliesi.

Già nel 2021, sempre in piena estate, i consiglieri regionali cercarono di portarsi a casa l’ennesimo privilegio ma grazie al dissenso pubblico, amplificato dalle proteste civiche e politiche, fecero retromarcia sulla proposta.

Sulla questione interviene anche il socio fondatore dell’Associazione Schierarsi Alessandro Di Battista che assicura “massimo supporto di tutta l’Associazione Schierarsi all’iniziativa organizzata dalle Piazze pugliesi affinché non venga approvata la proposta relativa alla reintroduzione del trattamento di fine mandato per i Consiglieri regionali che costerebbe circa 4 milioni e 200mila euro nei bilanci 2023-2025. Risorse che, invece, dovrebbero essere destinate a servizi primari per i cittadini pugliesi come per esempio sanità e welfare.”

Associazione Schierarsi – Brindisi