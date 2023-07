Nella nottata del 22 luglio 2023, i Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Ostuni ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Gli operanti, durante un posto di controllo effettuato nella marina di Specchiolla, hanno intimato l’alt al conducente di un veicolo Citroen; quest’ultimo anziché arrestare la marcia, avrebbe accelerato dirigendosi verso il centro abitato. I militari hanno iniziato un inseguimento con segnali luminosi e acustici, intimando più volte al conducente di fermarsi, il quale avrebbe effettuato manovre pericolose, imboccando strade contromano. L’inseguimento, durato circa cinque minuti, si è concluso solo quando il giovane a un certo punto avrebbe abbandonato il veicolo allontanandosi velocemente a piedi, senza riuscirci perché prontamente fermato dai militari. L’interessato, sottoposto a perquisizione veicolare, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 175 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, oltre alla somma contante di 120,00 €, il tutto sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito e fotosegnalamento, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari. Tale servizio, rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia, con particolare attenzione alle marine ed ai luoghi più frequentati dai turisti in questo periodo estivo.