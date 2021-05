I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale un 56enne del luogo, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. In particolare, l’uomo, lungo la S.P. 365 alla guida dell’autovettura di proprietà della moglie si è sottratto a un controllo alla circolazione stradale dandosi a precipitosa fuga. Dopo un inseguimento durato circa cinque minuti, attraverso le vie extraurbane di quel comune, caratterizzato da manovre spericolate, il medesimo ha raggiunto la sua abitazione dove è stato infine fermato dagli operanti. Nella circostanza, il 53enne è stato anche denunciato in stato di libertà per aver guidato con patente di guida revocata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.