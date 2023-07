Dichiarazione del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Rivolgo un appello al presidente Emiliano e alla Giunta regionale: approvate subito la delibera per richiedere al Ministero l’assegnazione degli 85milioni di euro per gli arredi e le attrezzature del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, così da consentirmi le più utili attività di sollecito nei confronti del Governo nazionale.

L’impegno assunto dall’assessore Palese era di approvarla lunedì scorso; ma ciò non è purtroppo accaduto.

Abbiamo accumulato troppo ritardo sia nella costruzione dell’immobile che nelle procedure – almeno due anni – per presentare la richiesta di assegnazione dei fondi.

Non possiamo permetterci ulteriori indugi o illusioni.

Diversamente da quanto comunicato negli ultimi sopralluoghi dal presidente, dall’assessore e dalla Asl di Bari, la data di fine lavori del 24 luglio non sarà rispettata, come più volte abbiamo avuto modo di dire leggendo con attenzione i rapporti della Direzione lavori.

Ora che ci stiamo mettendo alle spalle l’ennesima pagina di buone intenzioni disattese, caricate da irragionevole propaganda, abbiamo il dovere di atteggiarci con serietà e determinazione.

In questo senso è opportuno smettere ogni forma di accondiscendenza nei confronti dell’impresa appaltatrice, contrastare eventuali deragliamenti dal diritto e dai fatti del Collegio consultivo tecnico, e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ottenere il fine lavori al più presto, bandire le gare per arredi e attrezzature, allestire l’ospedale e metterlo in esercizio.

Su questo canovaccio io farò il mio, la Commissione che presiedo farà il suo, come sempre, e speriamo che tutti diano una mano. La fine dell’emergenza sanitaria passa anche dalla piena funzionalità dei nuovi ospedali”./comunicato