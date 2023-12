Un altro appuntamento dedicato alle famiglie nella rassegna “Brindisi a natale 2023”, organizzata dal Comune di Brindisi. Oggi, domenica 17 dicembre, dalle ore 18 alle 21, arriva in piazza Vittoria “Il Borgo Incantato” – seconda edizione -, una fabbrica di meraviglie per bambini con i personaggi della tradizione natalizia, dell’animazione Disney, delle favole e dei mondi di fantasia.

“Il Borgo Incantato” trasporta i piccoli visitatori in un’atmosfera di magia e di favole, facendogli vivere l’incanto e il calore del Natale. Un borgo attrezzato nel quale la vita scorre laboriosa, con Babbo Natale pronto ad accogliere i bambini prima di spronare le renne e ripartire in volata con la sua slitta. Il borgo è organizzato per accogliere gli ospiti e metterli a loro agio tra i personaggi che lo popolano, una compagnia allegra e colorata con il compito di colpire l’immaginario dei bambini, veri protagonisti di quel mondo favoloso.

All’arrivo incontrano il soldato schiaccianoci, si siedono alla tavola di Natale di Belle e La Bestia in compagnia di Lumière e Mrs. Bric. Intanto il Grinch escogita un piano per rovinare il Natale e aspetta i piccoli ospiti nella magica Snow Globe per scattare delle bellissime foto ricordo, mentre Stitch crede di essere Babbo Natale e si adopera per accogliere le richieste. Uno scenario da favola, nel quale storie magiche vivono in bilico tra sogno e realtà e restano nascoste nei luoghi più fantastici che abitano l’immaginazione. Intanto, Babbo Natale attende i bambini a bordo della slitta per la foto di rito, al suo fianco gli elfi creativi si dividono in mille faccende e occupazioni, tra animazione, truccabimbi e baby dance, intenti a creare piccoli lavori in gesso da donare ai bimbi. Segue poi lo spettacolo dal titolo “Olaf alla scoperta di Natale”: il goffo e impacciato personaggio della Disney si imbatte nel castello di Belle e la Bestia, dove scopre la magia del Natale. Inizialmente spaesato e insofferente allo spirito della festa, con l’aiuto dei bambini riesce a cambiare idea. Nel suo viaggio incontra personaggi stravaganti e scopre la bellezza dei canti natalizi, che trasformano la sua avventura in un’esplorazione gioiosa. Lo spettacolo offre una narrazione coinvolgente che cattura l’essenza del Natale trascinando il pubblico bambino in un percorso di scoperta e di condivisione.

Sempre nella giornata di oggi, domenica 17 dicembre, con inizio alle ore 19.30, è in programma nella chiesa della Santissima Resurrezione, al rione Cappuccini, il “Concerto di Natale”, con la partecipazione del coro polifonico Mater Misericordiae, del coro Amici Cantori Franco Arina, del soprano Giuliana Maddalena Devicienti, accompagnati dall’orchestra da camera “Mater Misericordiae” e diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale. La serata, promossa e organizzata dall’associazione “ALAM”, ha finalità benefica a favore dell’”AISM”, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo comunale Brindisi. Il concerto, il cui programma si compone dei più celebri brani della tradizione natalizia italiani e internazionali, consegna un messaggio di speranza, unità e solidarietà, in un periodo storico funestato dalle guerre nel mondo, nell’idea di dare valore allo spirito di condivisione e fratellanza di cui il Natale è simbolo per eccellenza.

Programma completo di “Brindisi a Natale 2023” su rebrand.ly/BrindisiaNatale.