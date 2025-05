Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’impegno e della condivisione: la Asl Brindisi ha partecipato con entusiasmo e orgoglio alla Race for the Cure di Bari, l’evento simbolo della Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.

La nostra squadra aziendale, capeggiata dal direttore generale Maurizio De Nuccio era formata da operatori sanitari e amministrativi, volontari, amici, familiari e simpatizzanti. La Asl Brindisi ha voluto testimoniare con la propria presenza il valore della prevenzione, della cura e del sostegno a tutte le donne che stanno affrontando, o hanno affrontato, questa battaglia.

Indossare la maglia della Race non è stato solo un gesto simbolico: è stato un atto di vicinanza, un segnale concreto dell’impegno della nostra azienda nel promuovere la salute, la consapevolezza e l’importanza della diagnosi precoce.

Il Direttore Generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha dichiarato:

“Partecipare alla Race for the Cure significa essere parte di una comunità che non si arrende, che corre insieme verso un futuro in cui la prevenzione sia accessibile a tutti e la diagnosi precoce possa fare davvero la differenza. La nostra presenza qui oggi non è solo un gesto di solidarietà, ma anche una conferma dell’impegno quotidiano della nostra azienda nel promuovere la cultura della salute, in tutte le sue forme. Ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato con passione e dedizione: insieme possiamo fare la differenza.”

Un grazie di cuore agli organizzatori, ai volontari e a tutti i partecipanti che, con il loro entusiasmo, rendono ogni anno questa manifestazione un momento indimenticabile di unione e speranza.

Insieme, più forti. Insieme, per la vita.

