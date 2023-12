L’Amministrazione Comunale di Oria è lieta di annunciare l’importante vittoria di un bando regionale per la realizzazione di un parco giochi inclusivo nella Villa Comunale. Il progetto, che si è classificato al secondo posto in regione e primo nella provincia, rappresenta un significativo avanzamento per la città di Oria e la sua comunità.

Il parco giochi, progettato per essere accessibile e divertente per tutti i bambini, includerà l’installazione di nuove giostrine inclusive, il ripristino dei giochi esistenti, l’ampliamento del tappeto antitrauma, l’installazione di cartellonistica inclusiva e un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza.

Questo progetto sottolinea l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Oria nel garantire spazi pubblici sicuri, inclusivi e stimolanti per i più piccoli, sottolineando l’importanza di creare ambienti che favoriscano l’integrazione e la socializzazione tra tutti i bambini.

Prepariamoci a festeggiare insieme questo nuovo, meraviglioso spazio di gioco e inclusione. Il 2024 sarà un anno speciale per Oria che metterà a disposizione dei cittadini questa e tante altre novità.