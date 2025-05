I Carabinieri della Stazione di Oria hanno denunciato due persone per truffa in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero incassato una somma di denaro per la presunta vendita di un impianto stereo su una nota piattaforma di e-commerce, senza però provvedere alla consegna del prodotto all’acquirente.

L’indagine è scaturita dalla denuncia sporta dalla vittima, che ha segnalato l’assenza della merce dopo aver effettuato il pagamento. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità dei presunti truffatori e ricostruire le modalità dell’inganno.

Questo episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli straordinari effettuati dai Carabinieri nella zona di Oria e Francavilla Fontana, volti a contrastare la criminalità diffusa e a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

Le forze dell’ordine ricordano l’importanza di prestare attenzione durante gli acquisti online, verificando l’affidabilità dei venditori e diffidando di offerte troppo vantaggiose. In caso di sospetti, è fondamentale segnalare tempestivamente l’accaduto alle autorità competenti.