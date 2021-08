Continua la riorganizzazione delle attività e degli spazi all’interno del Presidio ospedaliero di Ostuni. Si sono appena conclusi i lavori del nuovo Centro prelievi, che si trova nei locali a piano terra, nell’ex Pronto soccorso.

Ne dà notizia il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone: “nell’ospedale – anticipa il dg – al momento sono in corso anche i lavori di ristrutturazione e ampliamento dei locali destinati alla guardia medica, per offrire ai cittadini un potenziamento di questo importante servizio”.

Il nuovo Centro dispone di un’ampia sala prelievi con adiacente zona per la donazione del sangue, una sala d’attesa a servizio dello sportello Cup, una stanza per i medici e una per colloqui. Sono presenti, inoltre, uno spogliatoio e un bagno per gli utenti e due bagni per il personale.

Per gli interventi, diretti dall’ingegner Renato Ammirabile ed eseguiti secondo cronoprogramma, sono stati impiegati materiali di ultima generazione: nuovi infissi, porte interne ed esterne automatiche con codici di apertura, pavimentazioni e rivestimenti in pvc, pitturazioni ad acqua con colorazioni e segnaletica secondo il progetto regionale Hospitality, impianti telematici con fibra, sistemi eliminacode e di videosorveglianza. Nella hall all’ingresso del presidio è stato collocato un nuovo sportello informazioni con centralino telefonico, facilmente accessibile anche per le persone con disabilità.

UFFICIO STAMPA ASL BR