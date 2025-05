La Asl Brindisi ha avviato la procedura per intitolare l’ospedale civile di Ostuni alla memoria di Papa Francesco.

Questa intitolazione – si legge nella delibera pubblicata oggi – richiama i più alti valori morali, civili e spirituali legati alla cura della persona, alla solidarietà, alla pace e all’accoglienza. L’atto è stato trasmesso alla Prefettura di Brindisi per chiedere la deroga alla circolare del Ministero dell’Interno che consente di intitolare un edificio pubblico a persone decedute da almeno dieci anni. La delibera è stata inviata anche alla Regione Puglia – Assessorato alla Sanità, al presidente della Provincia di Brindisi, al sindaco di Ostuni e all’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

Nella proposta viene sottolineato che “la figura di Papa Francesco, recentemente scomparso, costituisce per la comunità internazionale un riferimento universale di umanità, misericordia, dedizione ai più fragili, ai malati e agli ultimi. Papa Francesco ha testimoniato, durante il suo pontificato, i principi più alti della dignità umana, della giustizia sociale, della difesa della vita e della fraternità, in piena coerenza con la missione della sanità pubblica”.

Per il direttore generale Maurizio De Nuccio “la volontà di intitolare l’ospedale di Ostuni a Papa Francesco, già manifestata in occasione dei suoi funerali, assume oggi un significato ancora più profondo alla luce dell’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV. Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso è stato ricordato dalla Asl con un gesto simbolico: la proiezione del suo volto sulla facciata dell’ospedale Perrino di Brindisi, definita ‘un segno di luce e speranza’. Questo omaggio sottolinea l’impatto duraturo del suo pontificato, caratterizzato da un’attenzione particolare verso gli ultimi e da un impegno costante per la pace e la giustizia sociale”.

Il direttore generale evidenzia che “l’elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, rappresenta una svolta storica: è il primo Pontefice nordamericano, originario di Chicago, e ha scelto un nome che richiama la forza e la determinazione di Leone XIII. Nel suo primo discorso, ha espresso gratitudine verso il suo predecessore e ha lanciato un messaggio di pace, affermando: ‘Il male non prevarrà, grazie Francesco. Costruiamo ponti’ .

In questo contesto – conclude – l’intitolazione dell’ospedale di Ostuni a Papa Francesco non è solo un tributo alla sua memoria, ma anche un simbolo di continuità e speranza. Rappresenta il legame tra il passato e il presente della Chiesa, unendo l’eredità di Francesco con la visione di Leone XIV. Questo gesto locale riflette un sentimento globale: il desiderio di onorare un leader spirituale che ha lasciato un’impronta indelebile e di accogliere con fiducia il nuovo Papa, nella speranza che continui a guidare la Chiesa con saggezza e compassione”.

