Si è svolta a Ostuni, presso il Comune, la cerimonia di premiazione del Premio Vetrina di Natale 2024, iniziativa organizzata dal Distretto Urbano del Commercio Città Bianca in collaborazione con il Comune di Ostuni.

L’evento, fortemente voluto e promosso dall’assessore alle Attività Produttive e presidente del DUC, Laura Greco, ha avuto l’obiettivo di valorizzare la creatività e l’impegno dei commercianti locali nell’addobbare le proprie vetrine durante le festività natalizie, contribuendo a rendere l’atmosfera cittadina ancora più accogliente e suggestiva.

Tra i partecipanti – ben 49 in tutto – sono stati premiati i cinque allestimenti ritenuti più originali e suggestivi:

Studio Fotografico Camarda Vanessa

Glam di Zizza Rosaria

Drink Shop di Asciano Giuseppe

Caffè Diana di Giuseppe Furone

Pasticceria da Ciccio

Tutti i partecipanti hanno ricevuto una pergamena di riconoscimento come attestato di partecipazione e gratitudine per il loro contributo al commercio di prossimità e alla valorizzazione del centro urbano.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, l’assessore e presidente del DUC Laura Greco, e i membri del Consiglio Direttivo del DUC Città Bianca: Michele Piccirillo (Confesercenti), Angelo Zurlo (Confcommercio) e il prof. Domenico Greco, in rappresentanza delle associazioni socie ordinarie del Distretto.

Nel corso degli interventi istituzionali, il Sindaco ha espresso il proprio plauso agli esercenti per la passione e la dedizione che quotidianamente mettono nel loro lavoro, definendola “una vera e propria missione che dà lustro alla nostra città”. Ha inoltre ribadito il proprio sostegno alla categoria e alle iniziative che promuovono la vitalità del tessuto commerciale cittadino.

Anche l’assessore Laura Greco ha voluto ringraziare i partecipanti, sottolineando come la loro adesione abbia contribuito in modo decisivo a

creare un’atmosfera natalizia calda e coinvolgente, capace di attrarre cittadini e visitatori.

I consiglieri del DUC, Piccirillo, Zurlo e Greco, hanno infine confermato l’intenzione di rinnovare il concorso anche per il prossimo Natale, con l’auspicio di raddoppiare il numero dei partecipanti, fissando l’obiettivo a 100 vetrine in gara.

“Un traguardo ambizioso ma alla nostra portata”, ha concluso il presidente della Confesercenti, Michele Piccirillo.

L’iniziativa si è confermata un importante momento di condivisione tra istituzioni, operatori commerciali e cittadini, dimostrando come la

collaborazione e la partecipazione attiva possano contribuire allo sviluppo armonico della città.