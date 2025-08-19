La prossima settimana torna l’appuntamento più atteso dell’estate ostunese: la Festa di Sant’Oronzo, un viaggio di tre giorni che unisce storia, devozione e tradizioni uniche della Città Bianca. La manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di fedeli e visitatori, è scandita da momenti religiosi e civili tra cui spiccano l’iconica Cavalcata di Sant’Oronzo, le luminarie, i mercati e le fiere, gli appuntamenti bandistici e il concerto conclusivo.

L’edizione 2025 assume un significato ancora più speciale grazie alla celebrazione dei trent’anni dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo, custode instancabile di una delle tradizioni più amate e identitarie di Ostuni. La storica cavalcata, con i suoi costumi preziosi e i suoi cavalieri, rappresenta da tre decenni il cuore pulsante della festa, testimoniando il legame indissolubile tra la comunità ostunese e il suo Santo Patrono.

Quest’anno sono previste inoltre due importanti novità:

il Mercatino di Sant’Oronzo, allestito tra Corso Mazzini e via Francesco Cavallo, con un’area interamente dedicata al food;

il 26 agosto, la chiusura della giornata con uno spettacolo di fuochi barocchi su Viale Oronzo Quaranta, visibile dal Foro Boario e dalle strade limitrofe.

Programma Religioso

DAL 17 AL 25 AGOSTO – In Cattedrale ore 20.30

Celebrazione della Liturgia della Parola

Ore 21.00: Accoglienza e preghiera con le Sentinelle di Sant’Oronzo

A seguire: disponibilità per le confessioni

Nelle comunità parrocchiali

Novena in preparazione alla festa

Sabato 16 e sabato 23 agosto – Santuario sui colli ore 18.00

Santa Messa

Giovedì 21 agosto – Pellegrinaggio a piedi al Santuario sui Colli

Ore 18.00: partenza dalla Parrocchia di San Luigi con Via Crucis attraverso i colli ostunesi

Martedì 26 agosto – Festa di Sant’Oronzo

Ore 08.00: Santuario sui colli – Santa Messa

In Cattedrale:

Ore 08.30: Santa Messa

Ore 10.30: Pontificale presieduto da S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, concelebrato dai sacerdoti della città

Ore 19.00: Vespri solenni

Ore 19.30: Processione con il simulacro del Santo

Programma Civile

Lunedì 25 agosto – ore 21.00, Piazza Libertà

Concerto bandistico Ass. Giovani Musicisti M. Michele Vitale

Martedì 26 agosto – ore 21.00, Piazza Libertà

Concerto bandistico Città di Rutigliano

Ore 23.30: Fuochi barocchi su Viale Oronzo Quaranta

Mercoledì 27 agosto – ore 21.00, Foro Boario

Concerto dei Tiromancino – ingresso gratuito

La Festa di Sant’Oronzo 2025 non sarà soltanto un’occasione di fede e devozione, ma anche un momento di forte identità comunitaria, capace di valorizzare le radici storiche della città e di proiettarle nel futuro. Ostuni rinnova così il suo legame con il Santo Patrono, nel segno della tradizione e della continuità.